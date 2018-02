Blake sela novo reinado dos Estados Unidos na Copa Davis

O americano James Blake venceu o russo Dmitry Tursunov por 2 sets a 1, parciais de 1/6, 6/3 e 7/5, na última partida da final da Copa Davis de tênis, que terminou com o título dos Estados Unidos por 4 a 1 sobre a Rússia. Com o resultado, os EUA fecharam o terceiro e último dia da grande final com uma trajetória triunfal, e deixando para trás 12 anos de fila na Copa Davis. Blake, com dois triunfos individuais, Andy Roddick, que terminou a competição de maneira invicta, com seis vitórias durante todo o ano, e os gêmeos Bob e Mike Bryan são os jogadores que escreveram seus nomes na história do tênis americano. A equipe americana cravou nos dois primeiros dias da disputa um arrasador 3 a 0 sobre a Rússia, que chegou à final como defensora do título. "Foi como um sonho o que vivemos esta semana em Portland e isso ficará para sempre em nossos corações", disse Blake ao fim de sua partida contra Tursunov. Antes do triunfo de Blake, o especialista em duplas Igor Andreev, que tinha substituído o número um de sua equipe, Mikhail Youzhny,conquistou o ponto da honra para a Rússia com a vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), sobre americano Bob Bryan, que tinha ocupado o lugar de Roddick. Com o título definido no sábado, os capitães das duas equipes, Patrick McEnroe, pelos Estados Unidos, e Shamil Tarpischev, pela Rússia, decidiram deixar de fora da competição de simples seus dois principais jogadores, e acordaram a redução das partidas para a disputa na melhor de três sets. Os EUA iniciaram a final da Copa Davis com uma vitória fácil de Roddick, na sexta-feira, sobre Dmitry Tursunov por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/2, em 1h53min. Ainda na sexta-feira, Blake venceu Mikhail Youzhny por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 7/6 (7/4), 6/7 (3/7) e 7/6, em 3h28min de partida. A vitória tranqüila no primeiro set deu a impressão de que o jogo seria um passeio como o de Roddick sobre Tursunov. Porém, Blake precisou do tie-break para vencer o segundo. E no terceiro, depois de estar perdendo por 5/3, ainda virou para 6/5, mas foi derrotado em novo tie-break. O título foi confirmado na terceira partida, que terminou com a vitória de Bob e Mike Bryan sobre a dupla russa formada por Nikolay Davydenko e Igor Andreev por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4), 6/4 e 6/2. Os Estados Unidos conquistaram pela primeira vez desde 1995 o título da Copa Davis, o 32.º na história da competição do tênis masculino por equipes mais importante do mundo. Essa foi a primeira vez desde 1990 que os EUA garantem o título da Davis vencendo as três primeiras partidas da decisão. "Agora sim que podemos realizar um dos maiores sonhos da minha vida como profissional e desportista. Este é o título que sempre sonhei de verdade, e pude dar ao meu país a grande vitória na Copa Davis, como fizeram as lendas de todos os tempos", disse Roddick. A incontestável vitória americana ficou refletida nas declarações dos russos após a definição do título da Davis. "Não há nada a contestar, eles foram muito melhores e estiveram sempre no controle", admitiu Igor Andreev. O capitão da equipe russa também admitiu a vitória da melhor equipe da Davis. "Parabenizo a equipe americana pela vitória. Eles jogaram muito bem. Basicamente, sobre este tipo de superfície, a equipe americana foi a mais forte", disse Tarpischev. A cidade de Portland, sede pela terceira vez de uma etapa da Copa Davis, também fez história, mantendo-se invicta, depois das vitórias contra a Austrália nas semifinais de 1981 e 1984. "Sempre disse que não teríamos uma sede como Portland para disputar a grande final para que nada acontecesse, e eu não estava errado. Todos os torcedores e a cidade inteira sempre estarão em nossos corações", destacou McEnroe, que levou os Estados Unidos mais uma vez ao ponto mais alto do pódio no tênis mundial.