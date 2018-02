Blake vence Enqvist em Scottsdale O tenista James Blake se transformou no ?queridinho? do público norte-americano depois de vencer o sueco Thomas Enqvist em 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (1/7) e 6/2 e alcançar as quartas-de-final do Torneio de Scottsdale, no Arizona. A competição conta pontos para a ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). Enqvist havia derrotado na primeira rodada ao também norte-americano Andre Agassi, o que frustrou bastante os torcedores locais. O adversário de Blake nas quartas-de-final será o argentino Mariano Zabaletta, que na semana passada chegou ao vice-campeonato no Torneio de Buenos Aires. Zabaletta bateu o alemão Rainer Schuettler, cabeça de chave n.º 5, também por 2 a 1 (6/3, 2/6 e 6/4). O espanhol David Sanchez, por sua vez, enfrentará nas quartas o americano Taylor Dent. Sanchez chegou às quartas-de-final depois de passar pelo equatoriano Giovanni Lapentti. Taylor Dent venceu o duelo local contra Cecil Mamiit por 2 a 1 (4/6, 6/2 e 6/0).