Blanco abandona e Saretta vence Flávio Saretta está nas oitavas-de-final do Aberto da França. Ele venceu, nesta sexta-feira, o espanhol Galo Blanco por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3), 6/3 e desistência no terceiro set quando estava 2 a 2. Blanco sentiu uma contusão na perna direita. Com este resultado, o próximo adversário do brasileiro será o norte-americano Andre Agassi, provavelmente, no domingo.