Boatos afastam Dementieva de torneio A tenista russa Elena Dementieva decidiu não participar do torneio de Antuérpia, que acontece de 14 a 21 de fevereiro, depois dos boatos surgidos na imprensa belga sobre seu possível envolvimento em um caso de doping. A atual número 7 do ranking da WTA decidiu também que deixará de visitar "por um tempo" a Bélgica devido ao incidente, segundo informou à EFE a porta-voz do torneio, Kati Stroobants. O nome de Dementieva foi mencionado em um suposto caso de doping no dia 17 de janeiro, após um torneio de exibição em Charleroi (sul da Bélgica) disputado nos dias 18 e 19 de dezembro. A imprensa especulou durante três dias sobre o positivo por efedrina de uma das tenistas que participaram do torneio (as russas Dementieva e Svetlana Kuznetsova e a francesa Nathalie Dechy), até que o ministro belga do Esporte, Claude Eerdekens, afirmou que foi Kuznetsova a atleta em questão.