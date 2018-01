Boatos unem Ferrero e Sharapova Bastou o tenista espanhol Juan Carlos Ferrero aparecer nas arquibancadas do Melbourne Park para ver um jogo de Maria Sharapova pelo Aberto da Austrália para começarem os rumores de que estaria namorando a tenista russa. Só que muitos ainda apostam apenas numa boa amizade, que teria começado em maio do ano passado, quando Sharapova foi treinar na academia de Ferrero e saiu de lá para ser campeã de Wimbledon. O casal de tenistas chegou a participar também de um evento de exibição em Hong Kong, onde Ferrero treinou com Sharapova e ainda formaram duplas mistas. Ex-campeão de Roland Garros, Juan Carlos Ferrero tem como namorada oficial a modelo espanhola Patrícia Bonilia, que inclusive tem casa na Costa do Sauípe, Bahia, o que levou o tenista a viajar ao Brasil para treinar antes do US Open do ano passado.