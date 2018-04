Bondarenko surpreende Peer e fica com título em Hobart A ucraniana Alona Bondarenko, número 32 do ranking, surpreendeu a favorita Shahar Peer, de Israel, ao fazer 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, e ficar com o título do Torneio de Hobart, neste sábado. Bondarenko chegou a sua segunda conquista em competições da WTA - também foi campeã em Luxemburgo, em 2006.