Borg frustra torcida e desiste de torneio em São Paulo

Não poderia ter sido mais frustrante para a torcida. Afinal, o maior astro do Grand Champions Brasil, o sueco Bjorn Borg desistiu do torneio, justamente na hora de entrar em quadra no Ginásio do Ibirapuera para enfrentar o argentino Guillermo Vilas, na noite desta quinta-feira. Verdadeira lenda viva do esporte, com 11 títulos de Grand Slam - seis Roland Garros e cinco Wimbledon - o sueco sentiu uma lesão no cotovelo direito e teve de ser substituído pelo compatriota Magnus Larsson. "Estou muito decepcionado, mas não sinto condições de jogar", afirmou. "Só posso dizer que queria muito me apresentar em São Paulo e estarei aqui no próximo ano." As justificativas não foram suficientes para apagar a decepção do público, que na sua maioria abandonou as arquibancadas e deixou o ginásio praticamente vazio. Borg marcou uma época no tênis. Seu estilo revolucionário, o primeiro a usar a esquerda com duas mãos, os cabelos longos, a fita transformaram-se numa marca. Vê-lo em ação valeria o preço do ingresso a R$ 90,00. Até o anúncio da desistência de Borg, o Ibirapuera viveu uma noite de tênis show. As arquibancadas não estavam lotadas, como era de se esperar, mas entre muitas brincadeiras, jogadas de incrível habilidade e ações meio circenses, a torcida divertiu-se com boas exibições. Fernando Meligeni, por exemplo, em certo momento de sua partida diante de Mats Wilander (dono de sete troféus de Grand Slam) pulou a rede e foi rebater uma bola do outro lado da quadra. O sueco, muito habilidoso, repetiu a proeza, enquanto o juiz de cadeira, meio sem saber o que fazer, não tinha como computar o ponto. Mais novo que Wilander oito anos, Meligeni venceu o jogo por 6/3 e 7/5. O clima de descontração caracterizou todas as partidas. O francês Henri Leconte, que nos seus tempos de profissional revelava-se arrogante e difícil, agora no Champions Tour demonstrou todo seu bom humor na partida em que venceu o português João Cunha-Silva por 6/1, 6/7 e 10/6 no super tie break. As brincadeiras em quadra serviram não só para descontrair, mas também para mostrar um veio artística de alguns tenistas, que transformam a raquete em peças de malabarismos, com a bolinha ganhando ângulos e direções incríveis. Faltou só a exibição de Bjorn Borg, que chegou a ser conhecido como Ice Borg - o homem de gelo - pelo seu temperamento sempre muito frio dentro de quadra.