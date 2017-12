Boris Becker volta e se contunde A volta de Boris Becker às quadras de tênis não durou muito. O alemão, um dos maiores nomes da história do esporte, saiu contundido da partida que fazia com o não menos lendário Bjorn Bork no torneio de veteranos disputado na cidade austríaca de Graz. Becker havia vencido o primeiro set por 6 a 3 e perdia o segundo por 3 a 2 quando se contundiu na coxa direita. "Estou decepcionado por não ir até o final do jogo, mas não foi possível?, disse Becker, cuja partida com o francês Yannick Noah, prevista para esta sexta-feira, corre o risco de não acontecer.