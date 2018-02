Brasil anuncia convocados para enfrentar Canadá pela Davis Oito tenistas foram chamados nesta terça-feira para integrar a equipe brasileira da Copa Davis que enfrentará o Canadá de 6 a 8 de abril em Florianópolis, pelo Zonal Americano I da competição. Os principais nomes são Flávio Saretta, atual número um do Brasil, e Gustavo Kuerten, que luta para voltar a ser competitivo no circuito da ATP. Além deles, foram chamados Thiago Alves, Ricardo Mello, Marcos Daniel, André Sá, André Ghem e Rogério Dutra Silva. Segundo Francisco Costa, novo capitão da equipe, todos os jogadores foram chamados por sentirem que podem defender o Brasil, mesmo sem estar bem no ranking. Além de Costa, a comissão técnica brasileira inclui João Zwetsch e Thomaz Koch, que ajudam o capitão nos treinos. De fato, o Brasil leva vantagem em relação a posições no ranking dentro do confronto: Saretta é o 102.º do mundo, seguido de Thiago (119.º), Mello (127.º) e Daniel (159.º). No Canadá, o mais bem colocado é Frank Dancevic (115.º), seguido de Frederic Niemeyer (282.º). O trunfo da equipe está nas duplas, com Daniel Nestor como quinto do mundo. Além dos profissionais, mais seis tenistas serão levados para a fase de treinos, com o objetivo de se integrarem aos mais experientes. De acordo com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), neste início de trabalho todos os tenistas lutam por uma das quatro vagas de titular para a Davis, sem divisão no grupo. Todos receberão o mesmo valor em dinheiro, não importando se o atleta vai jogar ou não. O confronto entre Brasil e Canadá, que vale uma vaga na repescagem ao Grupo Mundial da Copa Davis, acontece no Resort Costão do Santinho, na capital catarinense.