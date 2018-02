Brasil anuncia tenistas que enfrentam o Canadá pela Davis O capitão da equipe brasileira da Copa Davis, Francisco Costa, anunciou nesta terça-feira os quatro tenistas que enfrentarão o Canadá de 6 a 8 de abril em Florianópolis, pela final do Zonal Americano I. Os escolhidos por Costa são Flávio Saretta, Marcos Daniel, André Sá e Gustavo Kuerten. Costa, que assumiu o cargo no lugar de Fernando Meligeni, enviou nesta terça à Federação Internacional de Tênis (ITF, em inglês) a primeira lista com os nomes dos jogadores. O regulamento exige que os países enviem de três a cinco nomes para a entidade dez dias antes dos início dos jogos. O vencedor do confronto se classifica para o playoff ao grupo Mundial da Davis, de 21 a 23 de setembro. A decisão de Costa não vai de acordo com o princípio de usar os melhores tenistas do país no ranking, pelo menos em parte. Saretta é o número 102 do mundo, enquanto Daniel é o 159 - antes dele aparecem Thiago Alves, na 119.ª posição, e Ricardo Mello, atual 127. Sá e Guga, que devem formar a dupla, ocupam as 182.ª e 670.ª posições, respectivamente. A confirmação final acontecerá nesta quarta, um dia antes do sorteio do confronto, que acontecerá no Costão do Santinho Resort. Pelo regulamento, a comissão técnica ainda pode mudar dois dos quatro nomes relacionados.