Brasil articula para sediar Master Cup O anúncio da sede para o Masters Cup de 2002 só deverá ser mesmo feito durante o torneio de Wimbledon. Segue forte a corrente que Florianópolis, através da João Lagos Sports, tem muita chance de promover o torneio. Outra cidade com muitas chances é Xangai, e neste caso, o Brasil poderia ganhar o direito de realizar a Copa do Mundo de Tênis em 2003. CBT - O presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) vive dias felizes em Paris. Como membro do comitê da Copa Davis da Federação Internacional de Tênis está aproveitando a viagem para buscar benefícios para o Brasil. Tem contatos diretos e diários com o italiano Francesco Ricci Bitti, presidente da ITF, e entre seus largos sorrisos anuncia a nova cria da CBT. No próximo dia 27 será lançada a revista CBTNews, publicação que será destinada a todos os confederados e interessados no tênis.