Brasil conhece possíveis rivais na 2.ª divisão da Davis A organização da Copa Davis anunciou nesta segunda-feira, em Genebra, na Suíça, os cabeças de chave da edição 2010 da competição, e o Brasil conheceu os seus possíveis adversários na segunda divisão do torneio. O País voltará a disputar a divisão de acesso após amargar a derrota por 3 a 2 para o Equador na melhor de cinco duelos com o rival, em Porto Alegre, em confronto encerrado no último domingo e que valeu uma vaga na elite da Davis.