Brasil dá sorte na Davis e pega Canadá O Brasil vai jogar fora de casa na repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis de Tênis, muito provavelmente numa quadra coberta e de carpete, condições pouco favoráveis, mas ninguém reclama. Afinal, o adversário será a fraca equipe do Canadá, que os brasileiros ganharam de 4 a 0, no ano passado, no Rio, em quadras de saibro. Os jogos do play-off serão de 19 a 21 de setembro e a sede ainda não foi anunciada oficialmente. Mas segundo informações do jornalista canadense, Tom Tebbut, especializado em tênis, o mais provável é que se jogue em Calgary, Alberta, local dos dois últimos confrontos da Davis, no Canadá. A superfície, segundo informou Tebbut, deverá ser mesmo o carpete - Taraflex - rápido mas não tanto quanto o Supreme Court - outra marca - que a ITF (Federação Internacional de Tênis) não aprovou, no último confronto do Canadá com o Peru, pelo fato de o tapete estar muito antigo e fora dos padrões. Para o Brasil, como lembrou o presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Nelson Nastás, a situação não é das piores, pois, segundo o dirigente, poderia ter pego confrontos bem mais complicados. "Além disso, na Suécia nossos jogadores mostraram que podem ter um bom rendimento em quadras cobertas e de carpete", disse Nastás. O técnico e capitão da equipe brasileira, Ricardo Acioly teve a mesma reação. "O sorteio poderia ter sido bem pior", disse. Pardal, como é conhecido, espera um confronto difícil, mas, na realidade, o Brasil tem muitas chances de se manter no Grupo Mundial. O principal jogador de simples do Canadá é Frank Dancevic, apenas o número 338 do ranking mundial. O segundo titular de simples, mais uma vez, deverá ser Daniel Nestor, um especialista em duplas, modalidade em que ocupa a posição de número 1 do ranking. Completam a equipe Simon Larose (346) e Fred Niemeyer (450º). Entre os brasileiros, Guga é o número 15, André Sá, 78, Flávio Saretta, 82, Fernando Meligeni, 101, e Ricardo Mello - que fez parte da equipe que atuou na Suécia - é o número 136.