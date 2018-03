Brasil define equipe para a Fed Cup O Brasil vai ser novamente sede dos jogos do Grupo Americano da Fed Cup, versão feminina da Copa Davis. A disputa reúne vários países em jogos eliminatórias, com o vencedor da chave garantindo uma vaga para o playoff do Grupo Mundial. No ano passado, o Brasil conquistou esta fase eliminatória e classificou-se para enfrentar a Croácia no Grupo Mundial da Fed Cup. Mas depois, jogando fora de casa, perdeu. Agora, a técnica Andrea Vieira anunciou nesta quarta-feira a convocação da equipe brasileira: Nanda Alves, Carla Tiene, Letícia Sobral e Larissa Carvalho. Os jogos serão de 19 a 25 de abril, em Porto Seguro.