Brasil define equipe para a Fed Cup Nanda Alves, tenista número 1 do Brasil e 160 do ranking mundial, Jenifer Widjaja, 329ª colocada na WTA, Larissa Carvalho, 348ª, e Joana Cortez, 445ª, vão representar o Brasil na disputa do Grupo 1 da Zona Americana da Fed Cup, a partir do dia 18, em Montevidéu, Uruguai. O capitão da equipe será Carlos Alves e o técnico, Santos Dumont. A delegação embarca no dia 16.