Brasil desafia checos com otimismo Nem a ausência de Gustavo Kuerten, nem todos os obstáculos, como uma quadra rápida de carpete, tiram a confiança e o otimismo da equipe brasileira da Copa Davis, que de sexta-feira a domingo desafia a República Checa, pela primeira rodada do Grupo Mundial. O time do Brasil joga por muito mais do que um resultado. É o momento de os novos jogadores, como André Sá, Alexandre Simoni e Flávio Saretta, mostrarem seu valor, ao lado do experiente Fernando Meligeni, incentivador da idéia de que todos devem "suar a camisa", diante de tantas dificuldades como combater os checos, jogando em casa. "O favoritismo é todo dos checos", adverte o técnico e capitão da equipe brasileira, Ricardo Acioly. "Mas nós temos um time para surpreender e em condições de complicar bastante a vida para eles. Vai depender muito dos dois primeiros jogos, que são muito importantes.? Para estas duas primeiras partidas de simples, da sexta-feira, apenas nesta quinta-feira pela manhã, no sorteio dos jogos, é que Acioly vai anunciar oficialmente o time. O treinador vem usando do recurso do mistério como mais uma arma nesta competição. Tudo leva a crer, porém, que Fernando Meligeni e André Sá serão os titulares de simples, com Alexandre Simoni e Sá, como opção para a dupla de sábado. Pela equipe checa há poucos mistérios. Jiri Novak e Bohdan Ulihrach são os prováveis titulares de simples, com Novak formando parceria com David Rikl na dupla. Nesta quinta-feira pela manhã, serão oficializados os times e confirmados os horários das partidas. Sobre o gelo - O "feitiço pode virar contra o feiticeiro". É para isso que torce o capitão do time brasileiro, Ricardo Acioly. A quadra do Palácio Vitkovice está tão rápida que vem surpreendendo até mesmo os jogadores checos. A idéia inicial era a de uma armadilha para Gustavo Kuerten. Como Guga não viajou para Ostrava, as atuais condições de jogo não agradam nem brasileiros nem checos. Um detalhe curioso marca esta quadra. É montada sobre uma pista de gelo. Como o Palácio Vitkovice é usado nesta época do ano para jogos de hóquei no gelo, o carpete para os jogos de tênis foi colocado em cima do campo de jogo. Não há quem resista a tentação de levantar um canto do carpete e ver e colocar a mão no gelo seco. Com isso, o frio parece aumentar ainda mais e a solução é suar duas meias, ou uma bem grossa. "Estas são circunstâncias que não estamos habituados a jogar, mas também está complicado para os checos, pois eles mesmo estão reclamando da velocidade da bola." Os jogos da Copa Davis serão de sexta-feira a domingo e além de República Checa e Brasil jogam ainda Argentina x Austrália, Croácia x Alemanha, França x Holanda, Inglaterra x Suécia, Rússia x Suíça, Espanha x Marrocos e Estados Unidos x República Eslovaca.