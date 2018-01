Brasil desafia desconhecido na Davis Favorito e jogando em casa, com Guga e cia, o Brasil inicia nesta sexta-feira seu caminho de volta ao Grupo Mundial da Copa Davis, a elite do tênis, onde se mantém desde 1997. É preciso vencer este play off - repescagem - para estar entre as 16 melhores equipes do planeta na competição em 2003. O adversário é o Canadá, sem nenhum jogador sequer entre os cem primeiros do ranking mundial. E a equipe brasileira, sem saber onde pisa, toma todos os cuidados para não ser surpreendida pelo desconhecido. O confronto começa às 10 horas, na quadra montada no clube Marapendi, na Barra da Tijuca, para seis mil pessoas, com transmissão do Sportv. A responsabilidade de abrir os jogos fica, mais uma vez, nas mãos de Fernando Meligeni, que vai enfrentar Frank Dancevic, apenas o número 466 na classificação da ATP. Logo depois, Gustavo Kuerten terá pela frente Daniel Nestor, um especialista em duplas - número 1 do mundo da modalidade - e apenas o 622 no ranking de simples. "É um cara chato de se jogar", concluiu Guga, após o sorteio dos jogos realizado ontem pela manhã no hotel Meliá, na Barra. "Ele (Daniel Nestor) não dá ritmo de jogo e vai sempre para o saque e voleio." É este justamente o estilo de jogo que costuma atrapalhar Guga. Só que depois do título conquistado no Brasil Open, na Costa do Sauípe, domingo, em quadras rápidas, o tenista revelou-se muito mais confiante num bom resultado nesta sua estréia na repescagem da Davis. "Estou jogando bem e foi muito bom ter feito várias partidas em quadras rápidas no Sauípe", explicou Guga. "Estou confiante, vou procurar jogar bem no meu serviço e buscar uma boa devolução de saque para fazer o Nestor pensar duas vezes antes de ir para a rede." Confiante em mais uma vitória em suas mãos, o técnico e capitão da equipe brasileira, Ricardo Acioly espera manter o Brasil no Grupo Mundial, um fato que se repete durante todo o tempo em que assumiu o comando do time do Brasil. E credita o sucesso ao bom nível de seus jogadores. "Temos uma equipe forte e acho que todos poderiam jogar como titular. Optei pelo Fernando Meligeni e não o André Sá, por uma série de critérios, como quadra, adversário e outros ítens importantes", contou o conhecido Pardal. "Procurei também informações sobre os jogadores adversários, com muitos deles jogando torneios menores como challengers." A princício Sá vai ficar para a dupla de sábado, jogando ao lado de Guga diante de Daniel Nestor e Simon Larose. BOA JOGADA - O técnico da equipe canadense, Grant Connel, fez uma jogada inteligente ao anunciar seu time. Optou por deixar de fora Frederic Niemeyer, o mais bem ranqueado do time, para colocar o jovem Frank Dancevic, uma revelação, e abrir assim a oportunidade de Nestor ficar como número 2 e fazer a estréia diante de Guga. Nestor é seu jogador mais experiente e com seus saques e voleios poderá incomodar o número 1 do Brasil. Os dois tenistas já se enfrentaram por uma vez, no qualifying de Roland Garros de 1996, e Guga venceu por 2 sets.