Brasil disputará a Davis em Joinville O Brasil enfrentará as Antilhas Holandesas, pela Copa Davis, na cidade de Joinville, em Santa Catarina, segundo anunciou nesta terça-feira a Confederação Brasileira de Tênis (CBT). O confronto da semifinal do grupo 2 do Zonal Americano acontecerá entre os dias 15 e 17 de julho e será a chance da equipe brasileira voltar para a segunda divisão do torneio. O local escolhido foi o Centro de Eventos Cau Hansen, um moderno complexo esportivo-cultural na cidade. Para os jogos da Davis, será construída, a partir do dia 2 de junho, uma quadra de saibro coberta. Inicialmente, o mando de jogo era das Antilhas Holandesas, mas, sem condições financeiras, o país caribenho repassou o direito ao Brasil. Segundo o presidente da CBT, Jorge Lacerda da Rosa, que comandava anteriormente a Federação Catarinense de Tênis, a escolha de Joinville trará um grande benefício financeiro à entidade. ?Joinville foi escolhida porque, dentre todas as cidades que se ofereceram para receber a Copa Davis, esta foi a única que ofereceu grandes vantagens econômicas e que nos oferece um espaçõ para a realização não apenas do confronto, mas de outras atividades relacionadas ao desenvolvimento do tênis?, explicou Jorge Lacerda da Rosa. Entre os outros eventos previstos para acontecer na época da Davis está um curso para treinadores. E o governo de Santa Catarina também prometeu doar um terreno para a CBT em Florianópolis, onde será construído um centro de treinamentos para o tênis brasileiro. Além disso, Joinville planeja usar a quadra que será construída para sediar um torneio do ATP Tour. ?Estamos fazendo um pool de empresários da região para arrecadar o valor necessário para comprar a data?, revelou o vice-prefeito da cidade catarinense, Rodrigo Bornholdt.