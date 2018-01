Brasil e Argentina vão à final do Grupo 1 da Fed Cup Brasil e Argentina classificaram-se nesta sexta-feira à final do Grupo 1 da Zona Americana da Fed Cup, a versão masculina da Copa Davis, no confronto que está sendo disputado em Buenos Aires. O Brasil ficou na primeira colocação do Grupo A, batendo México e Chile por melhor saldo de sets, já que as três equipes ficaram empatadas no final. As brasileiras tiveram 7 sets ganhos e 6 perdidos, superando México (6/6) e Chile (6/7). No Grupo B, a Argentina venceu com folga, superando nesta sexta-feira a Colômbia por 3 a 0. O vencedor da final, neste sábado, garante vaga na repescagem de acesso ao Grupo Mundial II, em julho.