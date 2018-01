Brasil é eliminado da Copa Davis O Brasil desperdiçou uma bela chance de fazer história na Copa Davis e conquistar uma vitória em quadras de carpete fora de casa. Com as derrotas de Gustavo Kuerten para Jonas Bjorkman, por 6/4, 6/4, 4/6, 4/6 e 6/1, e de Flávio Saretta para Andreas Vinciguerra por 6/1, 7/5 e 6/3, a equipe brasileira vai agora para a repescagem do Grupo Mundial, quando poderia ter garantido um lugar nas quartas-de-final. A substituição de André Sá por Flávio Saretta, justamente no quinto e decisivo jogo do confronto, causou polêmica, mas não surpresa entre os integrantes da equipe em Helsingborg. O técnico Ricardo Acioly disse que a decisão já havia sido tomada, antes mesmo dos primeiros jogos. "Já estava certo que o Saretta iria disputar o quinto ponto se fosse necessário", afirmou Acioly. "O fato de o André ter jogado dez sets em dois dias - cinco diante de Bjorkman na primeira rodada e cinco na partida de duplas - colaborou bastante, pois tanto o Vinciguerra, como Thomas Enqvist entrariam em quadra bem mais descansados. Além disso, o jogo do Saretta se encaixaria melhor tanto no caso de enfrentar o Enqvist, como o do Vinciguerra." Na quadra Saretta sentiu o peso. Demorou para ambientar-se e perdeu o primeiro set com facilidade. No segundo chegou a abrir vantagem de 4 a 2, mas não manteve, nem mesmo conseguiu o esperado domínio. "Apesar da derrota, acho que joguei bem", avaliou. "Foi meu primeiro jogo valendo por uma Copa Davis, pois tinha jogado em Ostrava - ano passado - , mas não valia mais nada. Agora, embora lamentando a derrota, não saiu de cabeça baixa." Surpresa - A derrota de Gustavo Kuerten para Jonas Bjorkman, em cinco sets, foi uma grande supresa e um choque para a equipe brasileira em Helsingborg. Guga começou o jogo sem muita vibração e sem acertar seus golpes da maneira que gosta. Ainda assim conseguiu reagir, mas no quinto e decisivo set acabou sendo prejudicado pela marcação de foot faults - quando o tenista pisa na linha antes de sacar -. Foram seis marcações desta no set decisivo, sendo duas no mesmo game. "Até procurei me cuidar um pouco mais na hora de sacar, mas jogando fora de casa é assim mesmo, faz parte da pressão da Copa Davis." Para Guga, porém, faltou uma dose maior de sorte e de acertos. "Se tivesse dado certo pelo menos 30% do que fiz nos outros dias, acho que teria ganho do Bjorkman", avaliou Guga. "A sorte não caiu para o meu lado."