Brasil e Equador já treinam para a Copa Davis em Porto Alegre

As equipes do Brasil e do Equador chegaram neste domingo a Porto Alegre e já fizeram os primeiros treinos para as partidas desta semana válidas pelos playoffs do Grupo Mundial da Copa Davis, segundo comunicado da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Liderados pelo capitão Raúl Viver, os equatorianos foram os primeiros a pisar no saibro do ginásio Gigantinho, onde tentarão superar a equipe brasileira formada por André Sá, Marcelo Melo, Thomaz Bellucci e Marcos Daniel entre terça-feira e sexta-feira.

Giovanni Lapentti, Julio César Campozano, Carlos Avellán e Emilio Gomes treinaram pela manhã, antes da chegada do tenista mais famoso do conjunto equatoriano, Nicolás Lapentti.

Pelo Brasil, treinaram Marcos Daniel, Thomaz Bellucci, Marcelo Melo e Marcelo Demoliner. André Sá se junta à equipe capitaneada por Chico Costa nesta segunda-feira.

"O estádio está bem bonito. Fica nosso apelo para o pessoal poder vir dar aquele apoio pra gente. Metade dos ingressos foram vendidos e o barulho da torcida aqui vai ajudar o time a conseguir a tão sonhada volta ao Grupo Mundial", disse Daniel, citado no comunicado.