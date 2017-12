Brasil e Suíça assinam um acordo de cooperação no tênis

Brasil e Suíça se tornaram, nesta quarta-feira, nações parceiras no tênis. O presidente da Confederação Brasileira, Jorge Lacerda Rosa, e da Federação Suíça, René Stammbach, assinaram um acordo de cooperação entre os dois países que visa, principalmente, o desenvolvimento das categorias de base. "Este é o primeiro acordo entre duas federações de continentes diferentes", afirmou Stammbach. "Tenho certeza de que será um exemplo para o resto do mundo." À Suíça, terra natal do número 1 Roger Federer, interessa o know-how brasileiro nas quadras de saibro - enquanto Gustavo Kuerten é tricampeão de Roland Garros, Federer nunca venceu o torneio francês. Para os brasileiros, o país europeu tem grande importância por sua localização: servirá como base para que atletas, de juvenis a pré-profissionais, possam disputar torneios no continente. Além disso, as duas entidades compartilharão wild-cards (convites para torneios) que, por muitas vezes, não são totalmente utilizados por falta de bons atletas. O acordo já deve ser colocado em prática na próxima pré-temporada (entre o fim de 2007 e o início de 2008). "É o período do inverno europeu e os suíços devem vir aproveitar o circuito ATP sul-americano", diz Lacerda Rosa. Para receber os estrangeiros, devem ser utilizadas as estruturas físicas de clubes paulistanos, como o Pinheiros, Harmonia, Paulistano, entre outros. "Ainda não temos um Centro de Treinamentos para o tênis no Brasil, o que é uma pena. Na Suíça, nossos jogadores ficarão em um espaço da federação deles." Os brasileiros, assim, devem treinar no Centro Nacional de tênis, na cidade de Ecublens, região francesa da Suíça - o mesmo lugar onde treina Federer. O que não significa que outros como ele virão por aí. "Roger é muito leal à federação, mas acho muito difícil termos outro como ele", diz Stammbach. "Vocês, brasileiros, sabem muito bem como é isso, porque têm o Guga. É uma coisa única. Mas o importante é poder dar estrutura para os nossos jovens. Para termos bons atletas, precisamos antes ter bons cidadãos."