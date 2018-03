Brasil encara Croácia na Fed Cup O Brasil enfrentará a Croácia na repescagem do Grupo Mundial da Fed Cup de tênis, nos dias 19 e 20 de julho, na Croácia, segundo o sorteio realizado nesta quinta-feira, em Londres. O vencedor do confronto fará parte do Grupo Mundial da Fed Cup de 2004. A equipe brasileira vem da segunda divisão, enquanto as croatas perderam no primeiro confronto da primeira divisão. A Fed Cup é a versão feminina da Copa Davis. Confira os confrontos da repescagem: Croácia x Brasil, Argentina x Hungria, Austrália x Colômbia, Áustria x Canadá, África do Sul x República Checa, Indonésia x Alemanha, Japão x Suécia e Suíça x Israel.