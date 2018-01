Brasil espera adversário na Davis Com a vitória de André Sá sobre Frank Dancevic, por 6/3 e 6/2, o Brasil definiu, neste domingo, no Rio, sua vitória diante do Canadá por 4 a 0 - a partida de Fernando Meligeni x Frederic Niemeyer foi cancelada por causa da chuva. Agora, a equipe brasileira fica à espera do adversário do próximo ano no Grupo Mundial da Copa Davis. O sorteio da chave de 2003 será dia 4 de outubro em Londres, na sede da Federação Internacional de Tênis (ITF). A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) luta nos bastidores para colocar o País como cabeça-de-chave, mas as chances parecem ter diminuído com a vitória da Holanda - que rivaliza com o Brasil pela designação de 8º cabeça de série - sobre a Finlândia, por 4 a 1. Para o técnico do time brasileiro, Ricardo Acioly, mais importante do que o conhecer o adversário é jogar em casa, uma vantagem muito grande na Davis. Mas, independente do que acontecer no sorteio, ele está muito confiante no futuro do País na competição. "Temos uma equipe bastante competitiva", avaliou o treinador. "Já ganhamos muito respeito fora do Brasil, pois nos últimos anos fizemos boas campanhas. Desde que assumi o cargo, jamais deixamos de figurar no Grupo Mundial, chegando a uma semifinal e duas quartas-de-final e meu sonho agora seria a de chegar a uma final." Para manter sempre as boas chances do Brasil na competição, Acioly criou também um novo programa do tênis brasileiro - com apoio da CBT - através da equipe Brasil Júnior, em que vários jogadores como Thomaz Koch, Dácio Campos, Mauro Menezes, João Soares, João Zwetsch, Givaldo Barbosa e Edvaldo Oliveira estarão cuidando da preparação e orientação de jogadores de 12 a 18 anos, apliando suas chances de se transformarem em profissionais de sucesso no circuito mundial.