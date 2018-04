Brasil espera milagre na Davis O tênis brasileiro vive o mais triste capítulo de sua história. Na Copa Davis está prestes a cair para a Terceira Divisão, com a desvantagem de 2 a 0 diante do Peru, no primeiro dia de confronto, em Brasília. Na Confederação Brasileira de Tênis (CBT), a política virou um caso de polícia. E até mesmo Gustavo Kuerten passa por um momento dos mais difíceis, com a segunda cirurgia no quadril. O Brasil - em razão do boicote dos principais jogadores iniciado em fevereiro - não consegue montar uma equipe. Já foi superado recentemente pelo Paraguai e Venezuela e agora diante da apenas razoável time do Peru, os brasileiros Gabriel Pitta e Ronald Carvalho perderam seus jogos de simples. Pitta, número 734 da ATP, foi uma presa fácil para o experiente Luiz Horan, 34 do ranking, que marcou 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/4. Logo depois, Carvalho (429) deu um pouco mais de trabalho para Ivan Miranda (215), mas perdeu em cinco sets: 7/6 (8/6), 6/7 (8/6), 4/6, 6/3 e 6/1. Numa situação bastante incômoda, o Brasil precisa de um verdadeiro milagre para fugir do rebaixamento: tem de ganhar os três próximos jogos. Neste sábado haverá a partida de duplas, a partir das 12 horas. Pelo Brasil estão escalados Pitta e Carvalho, mas o capitão Carlos Alberto Kirmayr pode alterar o time até uma hora antes do início do jogo. Pelo Peru, o capitão Jaime Yzaga anunciou o time com Miranda e Matias Silval, só que ninguém acredita e deve colocar mesmo Luiz Horna ao lado de Miranda para ten tar definir o confronto já neste sábado, abrindo vantagem de 3 a 0. RESULTADOS - Pelas semifinais do Grupo Mundial, a Espanha jogando em casa, em Alicante no saibro, foi surpreendida na primeira partida: o francês Paul-Henri Mathieu venceu Carlos Moyá por 3/6 6/3 6/2 3/6 6/3. E Juan Carlos Ferrero ganhava de Fabrice Santoro por 6/3 6/1 1/6 3/3 quando o jogo foi suspenso por falta de luz natural. Em Charleston, os Estados Unidos abriu vantagem de 1 a 0 com vitória de Andy Roddick (EUA) sobre Vladimir Voltchkov (BLR), 6/1 6/4 e 6 /4. Mardy Fish (EUA) vence Max Mirnyi (BLR), 7/5 REPESCAGEM - Grupo Mundial Austrália 2 x 0 Marrocos, em Perth (AUS) - Grama Wayne Arthurs (AUS) v. Mounir El Aarej (MAR), 7/6(6) 6/4 6/3 Lleyton Hewitt (AUS) v. Mehdi Tahiri (MAR), 6/0 6/2 6/2 Eslováquia 1 x 1 Alemanha, em Bratislava (ESL). Sintético coberto Dominik Hrbaty (ESL) v. Florian Mayer (ALE), 6/3 6/1 6/3 Tommy Haas (ALE) v. Karol Beck (ESL), 6/7(2) 6/1 6/1 6/1 Áustria x Grã-Bretanha, em Portschach (AUT) - Saibro Stefan Koubek (AUT) vs Tim Henman (GBR) - adiado pela chuva Jurgen Melzer (AUT) vs Greg Rusedski (GBR) - adiado pela chuva Romênia 2 x 0 Canadá, em Bucareste (ROM) - Saibro Andrei Pavel (ROM) v. Simon Larose (CAN), 7/5 6/3 6/2 Victor Hanescu (ROM) v. Franc Dancevic (CAN), 5/7 6/3 3/6 6/3 6/4 Rússia 2 x 0 Tailândia, em Moscou (RUS) - Saibro Igor Andreev (RUS) v. Paradorn Srichaphan (TAI), 7/5 6/2 6/4 Marat Safin (RUS) v. Danai Udomchoke (TAI), 6/4 6/1 6/2 Chile 2 x 0 Japão, em Viña del Mar (CHI). Saibro Nicolas Massú (CHI) v. Gouichi Motomura (JAP), 6/1 6/1 6/1 Fernando González (CHI) v. Takao Suzuki (JAP), 6/4 6/2 7/6(1) Croácia 2 x 0 Bélgica, em Rijeka (CRO) - Carpete coberto Ivan Ljubicic (CRO) v. Gilles Elseneer (BEL), 7/6(6) 7/5 6/4 Mario Ancic (CRO) v. Olivier Rochus (BEL), 6/3 7/6(2) 6/1.