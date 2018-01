Brasil espera por mudança australiana Na briga por uma vaga nas semifinais do Grupo Mundial da Copa Davis, todos os artifícios e recursos são válidos. Por isso, o técnico da equipe brasileira, Ricardo Acioly não se surpreenderia se a Austrália aparecesse nesta quinta-feira, no sorteio dos jogos, com titulares diferentes de Patrick Rafter e Lleyton Hewitt. A alternativa estratégica poderia ser a de colocar Wayne Arthurs para fazer o primeiro jogo com Gustavo Kuerten, na sexta-feira, poupando Rafter para as duplas no sábado e a simples de domingo. "Hoje em dia com as novas regras da Davis em que se pode mudar o titular até uma hora antes do início do jogo, os capitães ganharam maiores recursos estratégicos", afirmou Acioly. "Trocar os jogadores passou a ser normal e recentemente a Espanha não usou o seu número 1, Alex Corretja, no primeiro dia dos jogos com a Austrália e acabou ganhando o confronto, nas finais da Davis do ano passado". Arthurs é um jogador de saque e voleio e que venceu Guga na primeira rodada do US Open do ano passado. A idéia do capitão John Fitzgerald, da Austrália, seria a de arriscar uma cartada arrojada num jogo em que, teoricamente, não teria muitas esperanças de vitória, com Rafter diante de Guga numa quadra de saibro, em Florianópolis. Além disso, também não deixaria o brasileiro ganhar ritmo, numa partida diante de um jogador de estilo tão agressivo como Arthurs. Este suspense vai desaparecer nesta quinta-feira, com o sorteio oficial do jogos. A partir do momento em que os capitães dos dois países escalarem seus titulares para as partidas de sexta-feira, não poderão mais mudar. As alterações só passam então a ser permitidas para as duplas e os jogos de domingo. Mesmo diante destas opções da Austrália, o técnico Ricardo Acioly não perde sua confiança na vitória do Brasil. Acredita que todas as condições são bem favoráveis ao time brasileiro e está contente com a situação do momento. "Estive verificando que o índice de umidade está muito alto e jogando ao nível do mar, com uma bolinha lenta, a uma temperatura em torno dos 30 graus centígrados, tudo vai favorecer aos nossos jogadores", afirmou Acioly. "Sei que os australianos estão reclamando, mas no ano passado tivemos de engolir o fato de jogar na grama e, agora, é a nossa vez".