Brasil está fora do Top 100 no tênis Com mais uma queda de Ricardo Mello, o Brasil deixou de ter tenistas entre os 100 melhores do ranking mundial, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira pela ATP. É a primeira vez que isso acontece nos últimos 9 anos, ou seja, antes mesmo de Gustavo Kuerten conquistar seu primeiro título de Roland Garros, em 1997. Número 1 do Brasil, Ricardo Mello perdeu mais 5 posições nesta semana e caiu para o 104º lugar do ranking mundial. Já Flávio Saretta, que é o segundo melhor brasileiro na lista de entradas, também desceu da 116ª para a 122ª colocação. Enquanto isso, o melhor tenista brasileiro da história sofre para voltar à sua melhor forma. Ainda se recuperando fisicamente das duas cirurgias no quadril, Guga não conseguiu uma seqüência de vitórias nesta temporada e despencou no ranking. Atualmente, ele ocupa o 293º lugar, após ganhar 4 posições nesta semana. Na Corrida dos Campeões, ranking que conta apenas os resultados da temporada, a situação dos brasileiros não é muito melhor. Ricardo Mello perdeu duas posições e está em 88º lugar. E Guga caiu uma, passando para a 132ª colocação. Nos dois rankings, tanto a lista de entradas quanto a Corrida dos Campeões, a liderança continua folgada nas mãos do suíço Roger Federer, que já garantiu a primeira colocação até o fim da temporada.