Brasil está no play-off da Fed Cup O tênis feminino brasileiro garantiu pela primeira vez sua presença no play-off do Grupo Mundial da Federation Cup, versão feminina da Copa Davis, ao vencer o México, por 2 a 0, neste sábado, na Sociedade Hípica de Campinas. A outra vaga do Grupo Americano ficou com o Canadá, que confirmou seu favoritismo ao vencer El Salvador também por 2 a 0. Brasil e Canadá vão se juntar a outras seis equipes classificadas nos Grupos África/Europa e Ásia/Oceania e mais as oito seleções que perderam a primeira rodada do Grupo Mundial. O play-off de acesso ao Grupo Mundial está marcado para julho, ainda em local não definido. A equipe brasileira terminou invicta sua participação na competição, com 11 vitórias diante das equipes do Paraguai, El Salvador, Cuba e México. Na primeira partida, a brasileira Bruna Colósio teve um pouco de dificuldade para derrotar Jessica Fernandez por 2 a 0, parciais de 6/3 7/5, mas contou com o apoio da torcida e acabou fechando o placar. A tenista número 1 do Brasil, Nanda Alves, não deu chance para Melissa Torres, marcando 6/2 6/3. Com o resultado, não foi preciso disputar a partida de duplas. A classificação brasileira foi muito comemorada. A capitã Andréa Vieira comentou que "a equipe foi recompensada pelo empenho na preparação". Para ela, o "tênis feminino deu um grande salto". Um bom e vibrante público acompanhou a conquista brasileira. No outro confronto do dia, o Canadá passou por El Salvador também por 2 a 0. Jana Nejedly marcou 6/0 6/1 sobre Ivon Rodezno e Maureen Drake venceu Liz Cruz por duplo 6/0.