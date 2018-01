Brasil estréia bem na Federation Cup O Grupo Americano da Federation Cup, versão feminina da Segunda Divisão da Copa Davis, começou a ser disputado nesta quarta-feira nas quadras da Sociedade Hípica de Campinas. E o Brasil começou bem, ao vencer o Paraguai, por 3 a 0, dois jogos de simples e outro de dupla, confirmando seu favoritismo no Grupo B, que ainda é composto por El Salvador e Cuba. As brasileiras voltam à quadra, nesta quinta-feira, às 10 horas, para enfrentar El Salvador. No primeiro jogo contra o Paraguai, a paranaense Bruna Colósio, número 2 do Brasil, enfrentou Amanda Melgarejo, nº 2 paraguaia, e não decepcionou, marcando 6/2 e 6/1 sobre a adversária. No segundo confronto, foi a vez da catarinense Maria Fernanda Alves, nº 1 do Brasil, garantir seu ponto na competição, ao bater a paraguaia Angela Ferreira por fáceis 6/0 e 6/1. Nas duplas, o Brasil jogou com Joana Cortez e Carla Tiene e mais uma vez não deu chance às paraguaias, vencendo Sara Zami e Amanda Melgarejo, por 6/4 e 6/3. Confira os resultados desta quarta: Grupo A - Canadá 3 x 0 Bahamas e Uruguai 1 x 1 México. Grupo B - Brasil 3 x 0 Paraguai e El Salvador 1 x 1 Cuba. Além do jogo do Brasil, nesta quinta-feira, pelo Grupo B, Paraguai pega Cuba. Pelo Grupo A, estão previstos dois jogos: Canadá X Uruguai e Bahamas X México.