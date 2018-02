Brasil faz 4 a 0 na Copa Davis O Brasil conquistou neste domingo o seu quarto ponto no confronto com a Colômbia, pela terceira divisão da Copa Davis, com a vitória de André Sá por dois sets a zero, sobre Oscar Rodriguez. As parciais foram de 6/3 e 6/1. O time brasileiro já havia vencido o confronto, pois fez 3 a 0 nos três primeiros jogos, realizados na sexta-feira e no sábado. No último jogo da série, o brasileiro Bruno Soares enfrenta o colombiano Sergio Ramirez.