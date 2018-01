Brasil fecha ano com apenas 1 entre os 100 O tênis brasileiro ficou com apenas um tenista brasileiro entre os cem primeiros do ranking mundial, na última lista de classificação divulgada pela ATP. Marcos Daniel, mesmo sem jogar nas últimas semanas, subiu três posições e fecha a temporada como 94. . Flávio Saretta ficou em 109 e Ricardo Mello em 111, enquanto Gustavo Kuerten está em 294. O fato de ter apenas um tenista entre os 100, faz com que a temporada de 2005 tenha sido uma das piores da história do tênis brasileiro. Brasil Open ? O único torneio brasileiro válido para o ATP Tour, o Brasil Open de fevereiro de 2006 será um dos mais fortes de suas seis edições. Além de Gustavo Kuerten, contará com jogadores como os argentinos Guillermo Coria, Gaston Gáudio e a revelação francesa Gael Monfils. O russo Marat Safin está em adiantadas negociações para jogar no Brasil.