Brasil fica perto da vaga na Fed Cup A equipe brasileira de tênis venceu Cuba por 3 jogos a 0, nesta sexta-feira, nas quadras da Sociedade Hípica de Campinas, dando um passo importante para integrar o playoff do Grupo Mundial da Federation Cup, a versão feminina da Copa Davis. O Brasil, primeiro colocado do grupo B, vai decidir a classificação contra o México, o segundo do A, a partir das 10 horas deste sábado. Na briga pela outra vaga, o Canadá, primeiro do A, é favorito diante de El Salvador, segundo do B. A equipe brasileira terminou invicta a fase classificatória, com excelente campanha, vencendo 109 games e perdendo apenas 30 em nove jogos. Mesmo assim, a capitã Dadá Vieira garante que será duro passar pelo México. "Não importa se foi fácil até agora. É como s e fosse outro torneio. Vou conversar com as meninas porque a pressão vai ser grande, mas acredito que temos chances", disse. Dadá usará Bruna Colósio e Maria Fernanda Alves nas partidas de simples e Bruna e Joana Cortez nas duplas. Este esquema parece ter funcionado muito bem até agora. Nos jogos desta sexta-feira contra as cubanas, Bruna venceu Elsa Serrano por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/1, e Maria Fernanda despachou Yanet Nuñez também por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/0. Nas duplas, Joana e Bruna passaram por Yamile Guerra/Yanet Nuñez por duplo 6/2. Confira os resultados da rodada desta sexta-feira: grupo A - Canadá 3 x 0 México e Uruguai 3 x 0 Bahamas; grupo B - Brasil 3 x 0 Cuba e El Salvador 2 x 1 Paraguai.