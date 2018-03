Brasil já tem três em Roland Garros Marcos Daniel derrotou nesta sexta-feira o norte-americano Matias Boeker por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/0, e se tornou o terceiro tenista brasileiro a garantir vaga na chave principal do torneio de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada. Marcos se junta a Ricardo Mello e Gustavo Kuerten, já classificados sem a necessidade de jogar o qualificatório. O adversário de Marcos na primeira rodada será conhecido num sorteio no domingo. Neste sábado, Flávio Saretta tentará garantir a quarta vaga brasileira em Roland Garros. O paulista terá pela frente o francês Antony Dupuis. Na chave feminina, a catarinense Maria Fernanda Alves perdeu a partida decisiva pela vaga para a norte-americana Meilen Tu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.