Brasil joga com Paraguai, na Fed Cup Em busca de uma única vaga no play-off do Grupo Mundial, o Brasil estréia amanhã no zonal americano da Fed Cup, jogando diante do Paraguai, em Montevidéu. Apesar de o time brasileiro estar animado e com boas jogadoras - como Nanda Alves, Jenifer Widjaja, Joana Cortez e Larissa Carvalho - o Brasil não deu sorte no sorteio das chaves e caiu no mesmo grupo do favorito Canadá. Como apenas um time ganha vaga, a briga do Brasil já começa na primeira fase tendo de eliminar as candenses, para depois jogar pela classificação diante do vencedor do outro grupo. A equipe brasileira está na chave B, ao lado de Canadá, Paraguai e Cuba. Na A estão Porto Rico, México, Uruguai e Bolívia.