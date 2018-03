Brasil luta por vagas em Roland Garros Três tenistas brasileiros continuam na luta por vaga na chave principal de Roland Garros, que começará na próxima semana. Nesta quinta-feira, Flávio Saretta e Maria Fernanda Alves venceram pela segunda rodada. Junto com Marcos Daniel, os dois precisam de apenas mais uma vitória para conseguirem a classificação. Saretta teve que suar muito para derrotar o argentino Juan-Pablo Guzman por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 9/7. O paulista poderia ter vencido com mais facilidade, mas perdeu seu saque quando vencia a terceira série por 5 a 3. O adversário da decisão pela vaga será o francês Antony Dupuis. Marcos Daniel, que teve um dia de folga nesta quinta, se prepara para encarar o norte-americano Matias Boeker para garantir a classificação. Quem não se deu bem foi Júlio Silva, que completou a partida contra o francês Nicolas Devilder - interrompida por falta de luz natural quando o terceiro set estava empatado em 6 a 6. O paulista não entrou bem em quadra, teve um game quebrado e perdeu por 9 a 7. Na chave feminina, Maria Fernanda Alves venceu a eslovaca Stanislava Hrozenska por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/1. Para entrar na chave principal, a catarinense precisa vencer a norte-americana Meilen Tu.