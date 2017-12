Brasil mantém 1 entre os cem no tênis Apesar de ter caído uma colocação, o tenista gaúcho Marcos Daniel manteve-se entre os cem primeiros do ranking da ATP, segundo lista divulgada nesta segunda-feira. Aparece agora na 97.ª posição e restando apenas uma semana para encerrar-se o ranking da temporada de 2005, está com boas chances de ficar no grupo dos top 100. Outros dois brasileiros estão próximos dos cem. Flávio Saretta ocupa o 109. lugar, enquanto o ex-número 1 do País, Ricardo Mello, está em 113. Daniel, com a 97.ª posição, está garantido na chave principal do primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, em janeiro, enquanto os outros dois ainda precisam esperar por desistências para assegurar uma vaga, sem a necessidade da disputa do qualifying.