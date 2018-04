Brasil: missão muito difícil na Davis O Brasil vai fazer sua 10ª participação no Grupo Mundial da Copa Davis no confronto diante da República Checa, de 8 a 10 de fevereiro, em Ostrava. Esta é uma boa marca, demonstrando que o País já ganhou tradição em manter-se na elite do tênis internacional, ao lado das 16 principais nações do esporte. O sistema atual, de Grupo Mundial, começou em 1981. Antes, a disputa era por divisões geográficas - zonais - e não refletia o atual equilíbrio entre os países participantes. Nesta regulamentação, a primeira rodada ganha uma importância vital. Afinal, o país que vencer permanece na primeira divisão, enquanto a equipe perdedora irá para a repescagem. O Brasil terá uma missão quase impossível em Ostrava. Afinal, em 19 confrontos realizados, nas nove participações anteriores do Grupo Mundial, só conseguiu uma vitória fora de casa. Ganhou da Espanha em 1999, em quadras de saibro. Agora, jogando em uma superfície de carpete e sem Gustavo Kuerten, o técnico e capitão Ricardo Acioly apela para superação dos jogadores, como Fernando Meligeni, André Sá, Alexandre Simoni e Flávio Saretta. Provável titular dos jogos de simples, ao lado de Fernando Meligeni, André Sá volta a jogar nesta quinta-feira pelo ATP Tour de Milão - também jogado em quadra de carpete, como em Ostrava -, enfrentando o holandês Sjeng Schalken. Nas duplas, Sá, ao lado de Nenad Zemanjic, ganhou de Andrei Kitinov e Jens Landsberg por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/4 e 10/6.