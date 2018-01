Brasil muda equipe para a Fed Cup Justamente na primeira vez em que a equipe brasileira da Federation Cup - versão feminina da Davis - consegue chegar ao play off do Grupo Mundial, o time entra com algumas alterações. A capitã, Andrea Vieira, alegando problemas particulares, foi substituída por Luciana Tella, que convocou Bruna Colósio, Larissa Carvalho, Joana Cortez e Carla Tiene. A número 1 do Brasil, Nanda Alves preferiu não ir para Varazdin, para enfrentar a Croácia, para disputar um torneio challenger no Brasil. Os jogos da Fed Cup serão de 19 a 22 de julho e o time da Croácia tem como principais tenistas Iva Majoli e Karolina Sprem.