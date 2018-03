Brasil no Grupo Mundial da Federation Cup A equipe brasileira da Federation Cup conquistou uma vaga no playoff do Grupo Mundial da competição, depois de conquistar uma vitória sobre o México, em confronto realizado na Bahia. As brasileira venceram com Carla Tiene, que marcou 6/1 e 6/2 em Marcela Arroyo e com Nanda Alves que venceu Daneila Muñoz por 6/0 e 6/1. A outra vaga ficou com o Canadá.