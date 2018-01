Brasil Open: começa Guxa x Delgado A partida entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o paraguaio Ramon Delgado, pelas semifinais do Brasil Open, começou há instantes, pouco antes da 13h30, na Costa do Sauípe, na Bahia. Esta é a primeira semifinal de Guga na temporada. Delgado é o 139 do ranking mundial e 101 no ranking da Corrida dos Campeões. Quem vencer, vai enfrentar o argentino Guillermo Coria, que na outra semifinal já realizada neste sábado, bateu o norte-americano Cecil Maniit.