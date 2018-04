Brasil Open define lista de tenistas participantes

SÃO PAULO - A ATP divulgou nesta terça-feira a lista dos 19 tenistas inscritos para a disputa do Brasil Open, torneio que está na 14ª edição e acontecerá de 22 de fevereiro a 2 de março, no Ibirapuera, em São Paulo. Os principais nomes já tinham sido confirmados anteriormente: o alemão Tommy Haas e o espanhol Nicolás Almagro, que ocupam, respectivamente, o 12º e o 14º lugares no ranking mundial.

O Brasil Open sempre foi o único torneio do circuito da ATP realizado no País. Agora, porém, ganha a concorrência interna do Rio Open, que acontecerá pela primeira vez em 2014, de 15 a 23 de fevereiro, e distribuirá maior premiação e pontuação do que a disputa em São Paulo.

Assim, os principais tenistas optaram por disputar o Rio Open ao invés do Brasil Open. É o caso, por exemplo, do espanhol Rafael Nadal. Número 1 do mundo, ele jogou o torneio em São Paulo no ano passado, quando foi campeão, mas agora optou por ir apenas ao Rio.

Além de Haas, dono do melhor ranking, e de Almagro, tricampeão do Brasil Open (2012, 2011 e 2008), o torneio deste ano terá outros três tenistas entre os 45 melhores do mundo: o espanhol Marcel Granollers (35º), o argentino Juan Mônaco (42º) e o holandês Robin Haase (45º).

Por enquanto, nenhum tenista brasileiro está garantido na disputa do Brasil Open - o melhor ranqueado é João Souza (Feijão), apenas em 116º lugar na ATP. Mas certamente um representante do País receberá um dos três convites disponíveis, sem contar a chance de entrar pelo qualifying.

Confira a lista completa de inscritos no Brasil Open:

Tommy Haas (ALE) - 12.º

Nicolás Almagro (ESP) - 14.º

Marcel Granollers (ESP) 35.º

Juan Mônaco (ARG) - 42.º

Robin Haase (HOL) - 45.º

Pablo Cuevas (URU) - 54.º

Federico Delbonis (ARG) - 55.º

Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - 58.º

Albert Montañes (ESP) - 60.º

Horacio Zeballos (ARG) - 65.º

Santiago Giraldo (COL) - 69.º

Filippo Volandri (ITA) - 70.º

Alejandro Gonzalez (COL) - 74.º

Albert Ramos (ESP) - 84.º

Julian Reister (ALE) - 88.º

Leonardo Mayer (ARG) - 98.º

Aljaz Bedene (ESL) - 104.º

Martin Klizan (ESQ) - 106.º

Guido Pella (ARG) - 107.º