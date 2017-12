Brasil Open define semifinalistas amanhã O classificatório nacional do Brasil Open de Tênis promete ter uma sexta-feira emocionante, com a definição dos quatro semifinalistas que permanecem na luta por uma vaga na chave principal do ATP Tour da Costa do Sauípe. Os jogos começam às 12 horas no clube Harmonia, em São Paulo, com Pedro Braga diante de Gabriel Pitta, seguido de Alexandre Simoni x Lucas Engel. Às 15 horas, jogam Marcos Daniel e Alessandro Camarço e, às 18 horas, se enfrentam os vencedores das partidas entre André Sá x Henrique Pinto Silva e Alexandre Bonatto x Luiz Carvalho. O campeão deste classificatório nacional ganha vaga na chave principal do Brasil Open e passagens aéreas para as outras três competições do Tour Latino: Viña del Mar, Buenos Aires e Acapulco.