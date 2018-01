Brasil Open é confirmado na Costa do Sauípe O Brasil Open de Tênis foi confirmado nesta segunda-feira, pelo quarto ano consecutivo, na Costa do Sauípe, na Bahia. O torneio corria o risco de mudar de sede, depois da alteração na data: ao invés de setembro, passará a ser disputado em fevereiro - em 2004, será entre os dias 23 e 29. Outra mudança significativa é no piso em que serão realizados os jogos. A quadra rápida será substituída pelo saibro. Assim, o Brasil Open fará parte da série latino-americana da ATP, que ainda tem Viña del Mar (Chile), de 9 a 15 de fevereiro, Buenos Aires (Argentina), de 15 a 22 de fevereiro, e, depois da Costa do Sauípe, Acapulco (México), de 1 a 7 de março.