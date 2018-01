Brasil Open ganha novo status Não é só com Gustavo Kuerten que o tênis brasileiro faz sucesso internacional. Fora das quadras, o Brasil também ganhou um novo status. A toda poderosa Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) deu ao torneio da Costa do Sauípe o prêmio de "excelência", o que coloca a competição realizada há dois anos na Bahia, como uma das melhores do circuito profissional. Isso significa que a entidade vai dar todo apoio e inclusive fazer campanha para trazer ao País, as grandes estrelas do tênis na próxima temporada. "O Brasil mostrou que é um país de primeiro mundo no tênis não apenas porque tem o Guga, mas também pela realização de um grande evento", comemorou com entusiasmo Fernando von Oertzen, da Octagon Koch Tavares, empresa que organiza o torneio da Costa do Sauipe. Além do Brasil Open, a ATP anunciou esta semana, em Menphis, nos Estados Unidos, a premiação "excelência" aos torneios de Cincinnati, San Jose e Houston. As competições de Acapulco e Miami ganharam destaque pelas facilidades de imprensa, enquanto Indian Wells e Long Island ficaram com prêmios de logísticas. Com a inclusão do Saiupe na lista dos melhores, a tendência é de que na edição do próximo ano, o Brasil Open - que este ano teve a vitória de Guga - ganhe ainda maior importância no circuito profissional e não será surpresa se um grande nome, além de Kuerten, dispute a competição.