Brasil Open já tem ingressos à venda A Octagon, organizadora do Brasil Open, já colocou a venda os ingressos para o torneio em que Gustavo Kuerten defende o título do ano passado. Os preços vão de R$ 15,00 para as primeiras rodadas na arquibancada, até R$ 250,00 para a final no camarote. Para os lugares mais baratos os preços são de R$ 15,00 nas primeiras rodadas, R$ 30,00 nas quartas-de-final e R$ 60,00 para as semifinais e final. As entradas podem ser compradas através da Ticketmasters nos telefones (11) 68.46.6000 ou para quem mora fora de São Paulo no 03007896846.