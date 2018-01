Brasil Open: Meligeni x Vacek na final Fernando Meligeni vai enfrentar o checo Jan Vacek na final do Brasil Open - torneio da ATP que está sendo disputado na Costa do Sauípe, na Bahia. Vacek garantiu sua vaga na final ao derrotar neste sábado, o brasileiro Alexandre Simoni por dois sets a zero - parciais de 7/6 (7-5) e 6/2. Antes da partida entre Simoni e Vacek, Meligeni já havia garantido sua vaga na final, ao derrotar o argentino Agustín Calleri também por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7-5) e 7/5. Esta será a primeira final de Meligeni em um torneio da ATP, desde maio de 98, quando venceu o Aberto de Praga. A final do Brasil Open será disputado neste domingo de manhã.