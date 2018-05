Brasil Open tem nove tenistas top 50 entre os inscritos

O Brasil Open deverá ter algumas partidas de alto nível em 2010. A lista de tenistas inscritos para a chave principal do torneio, que será disputado na Costa do Sauipe, tem nove tenistas entre os 50 primeiros colocados do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais.

Juan Carlos Ferrero, número 23 do mundo, será o cabeça de chave número 1. Os outros top 50 que vão jogar na Costa do Sauipe são Nicolas Almagro (26º), Albert Montañes (31º), Paul-Henri Mathieu (33º), Igor Andreev (35º), Thomaz Bellucci (36º), Horacio Zeballos (45º), Victor Hanescu (48º), e Pablo Cuevas (50º).

A Espanha, confirmando a sua tradição no saibro, estará representada em peso no Brasil Open. Além de três cabeças de chave (Ferrero, Almagro e Montañes), contará com Oscar Hernandez, Daniel Gimeno-Traver e Marcel Granollers.

Bellucci, atual vice-campeão do Brasil Open, não será o único representante do País. Marcos Daniel, número 87 do mundo, já está garantido na chave principal da Costa do Sauipe. E o número representantes brasileiros vai aumentar com a realização do qualifying e a definição dos convidados.