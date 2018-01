Brasil Open terá campeões de RG Dois campeões de Roland Garros, o argentino Gaston Gaudio e o espanhol Albert Costa, estarão entre as feras do Brasil Open, torneio da série ATP Tour, que será disputado de 14 a 19 de fevereiro, na Costa do Sauípe. A competição - no sua quinta edição - terá ainda a participação de uma das maiores revelações do tênis atualmente, o espanhol Rafael Nadal, além de outros "reis do saibro", como Alex Corretja, duas vezes vice-campeão de Roland Garros. A chave do Brasil Open promete estar, sobretudo, muito equilibrada, com jogadores como os campeões olímpicos, os chilenos Nicolas Massu e Fernando Gonzalez, e até agora, dos 23 já confirmados na competição, 21 deles estão entre os cem primeiros da ATP. Com uma chave tão forte, sobrou lugar para apenas um brasileiro entrar direto, Ricardo Mello. A organização tem três wild cards, que podem ser destinados a outros jogadores como Flávio Saretta.