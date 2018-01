Brasil Open terá maratona de jogos amanhã Com o adiamento de parte da rodada desta segunda-feira, por causa da chuva na Costa do Sauípe, o Brasil Open de Tênis terá uma maratona de jogos na terça-feira. Serão 14 partidas, incluindo as estréias de Guga, Saretta e Sá, a partir das 12h45. Confira a programação do dia: 12h45 - Kenneth Carlsen (DIN) x Franco Ferreiro (BRA), Gastón Etlis (ARG) x Brian Vahaly (EUA), Hermes Gamonal (CHI) x Michael Quintero (COL) e Werner Eschauer (AUS) x Júlio Silva (BRA) 14h45 - Marcos Daniel (BRA) x Flávio Saretta (BRA), Vincent Spadea (EUA) x Guillermo Cañas (ARG) e Todd Larkham (AUS) x Juan Ignácio Chela (ARG) 16 horas - Ramón Delgado (PAR) x Mariano Puerta (ARG), Eric Taino (EUA) x Fernando Gonzalez (PAR), Alexander Popp (ALE) x Gregory Carraz (FRA) e Paul Capdeville (CHI) x Ricardo Mello (BRA) 18 horas - Rainer Schuettler (ALE) x André Sá (BRA) e Cyril Saulnier (FRA) x Sjeng Schalken (HOL) 20 horas - Gustavo Kuerten (BRA) x Magnus Norman (SUE)