Brasil Open terá maratona de tênis Se a chuva deixar - e as previsões são bem razoáveis - o Brasil Open vai ter um dia repleto de jogos, com uma rodada dupla, nesta quinta-feira na Costa do Sauípe. Em razão do tempo ruim, apenas um jogo terminou nesta quarta-feira, com o argentino Mariano Zabaleta se transformando no primeiro tenista a classificar-se para as quartas-de-final, depois de superar Guillermo Garcia Lopez por 6/2 e 6/2. Como a final do Brasil Open deste ano está programada para o sábado, pela manhã, a partir das 10 horas, serão disputadas as oitavas-de-final, com partidas em todas as quadras disponíveis. Ricardo Mello, depois de sofrer na estréia para superar o espanhol Albert Montañes por 3/6, 6/4 e 6/4, vai agora duelar com o argentino Martin Vassallo Arguello. Se vencer, terá à tarde outro jogo, pelas quartas-de-final. Além de Mello, outro brasileiro estará em ação nesta quinta-feira. Já André Sá joga com o australiano Peter Luczak, que foi o responsável pela maior surpresa até agora do torneio, ao superar o cabeça-de-chave número 2 da competição, o chileno Fernando Gonzalez. Os outros jogos da primeira rodada do dia serão Alex Corretja contra Santiago Ventura, Juan Ignacio Chela com Agustin Calleri, Alex Calatrava diante de Rafael Nadal - a grande sensação do torneio - , Paul Henri Mathieu com Albert Martin e Albert Costa - campeão de Roland Garros - com Edgardo Massa. Os vencedores ainda disputam a rodada das quartas-de-final. Os organizadores acreditam que com esta rodada dupla, a final possa ser confirmada para sábado, embora ainda exista o problema com os tenistas que estão jogando a chave de duplas. Sem jogar por contusão, mas com toda a disposição para aproveitar as delícias do paraíso da Costa do Sauípe, o atual campeão de Roland Garros, o argentino Gaston Gaudio esteve nesta quarta-feira no Brasil Open para justificar sua repentina ausência do torneio. Com dores no púbis, depois de ter conquistado o ATP Tour da Argentina, teve que passar por exames médicos para não sofrer qualquer multa, ou outro tipo de punição, por ter deixado o torneio. Gaudio esteve simpático e afirmou que estará no Sauípe até sexta-feira, quando fará outra avaliação médica para saber se poderá ou não participar do torneio de Acapulco, que completa do circuito Latino Americano de competições do ATP Tour.